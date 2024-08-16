رفع 20 طن مخلفات وتراكمات صلبة بحملات فى قرى مدينة الزينية

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، حملات نظافة وتجميل مكثفة تمكنت من رفع 20 طن من التراكمات والمخلفات الصلبة في القرى المختفة، وذلك بناءاً على توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، إلى كافة رؤساء المراكز والمدن بالمرور الدائم وتكثيف أعمال منظومة النظافة، ووفقاً لتعليمات العميد أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة الزينية.

وفى هذا الصدد، قامت الوحدة المحلية لقرية المدامود قبلي، برئاسة يوسف أحمد محمود رئيس الوحدة المحلية لقرية المدامود قبلي، برفع التراكمات والقمامة ونظافة الشارع العام، وذلك بداية من نجع ابو طربوش وحتى الوحدة المحلية للقرية، وأيضاً تم قص الأشجار التى تمثل خطورة على المارة وعلى أسلاك الكهرباء.

وفي السياق نفسه، قامت الوحدة المحلية لقرية الزينية بحري بقيادة مكي عمر، القائم بأعمال رئيس القرية، برفع القمامة المتراكمة حول محول المغايته علي الشارع الرئيسى، حيث بلغ إجمالي القمامة والتراكمات المرفوعة على مستوى مدينة الزينية 20 طن، كما تم استئناف العمل بمدرسة العشي الرسمية للغات، وذلك تحت إشراف حجازي النحاس نائب رئيس المركز.

وكانت قد شهدت مدينة الزينية تنظيم العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، فعاليات إجتماعاً بحضور حجازى النحاس نائب رئيس المركز، مع مسؤولي شركة المقاولون العرب فرع البحر الأحمر المنفذة لمشروع الصرف الصحي بالمركز، وذلك فى ضوء توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن، بمتابعة سير أعمال تنفيذ المشروعات القومية، والوقوف على معوقات تنفيذ المشروعات.

وتم استعراض الجداول الزمنية الخاصة بكل مشروع ومعوقات تنفيذه، وطالب رئيس مدينة الزينية مسئولى كل مشروع بضرورة تكثيف الأعمال لضمان الجودة التنفيذية وتشغيل المشروع فى الوقت المقرر . وأكد الهوارى على أهمية إضافة المناطق والشوارع على الخرائط الغير مضافة لسرعة الانتهاء منها في الميعاد المحدد.