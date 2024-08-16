رئيس الوزراء يسلم غدا عددا من وحدات مدينة العلمين الجديدة

كتبت هند مختار

يسلم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، غدا السبت عددا من وحدات مدينة العلمين الجديدة تشمل "الأبراج الشاطئية وحى مزارين والحى اللاتينى" فى احتفالية بالمنطقة الترفيهية على الكورنيش.



وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء قد أشاد فى جولته الأخيرة بالعلمين الجديدة، بجودة أعمال التشطيبات المنفذة، والمساحات الخضراء بالمشروع، ووجه بضرورة الحفاظ عليها، والاهتمام المستمر بأعمال التشجير.

ووجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروع، وتسليم الوحدات السكنية فى التوقيتات المخططة، والالتزام بالجداول الزمنية الموضوعة فى هذا الشأن.