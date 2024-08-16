اليوم السابع
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الجمعة، 16 أغسطس 2024 01:38 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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دبلوماسى أمريكى: يجب وقف هجمات المستوطنين ومحاسبة منفذى الهجوم فى الضفة

الجمعة، 16 أغسطس 2024 12:36 م
دبلوماسى أمريكى: يجب وقف هجمات المستوطنين ومحاسبة منفذى الهجوم فى الضفة قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
واشنطن (أ ش أ)

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طالب السفير الأمريكى لدى إسرائيل جاك لو، بضرورة وقف هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين ومحاسبة منفذى الهجوم فى الضفة الغربية.

وقال جاك لو - حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الجمعة، "لقد روعني الهجوم العنيف الذي شنه المستوطنون أمس ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، مشددا على ضرورة وضع حد لهذه الهجمات وتقديم مرتكبيها إلى العدالة".

وأدان البيت الأبيض، في وقت سابق اليوم، أعمال العنف التي ارتكبها مستوطنون ضد مدنيين فلسطينيين في الضفة الغربية، والذي أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر بجروح خطرة.







الضفة الغربية

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هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين

إسرائيل




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