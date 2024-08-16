خلال تكريم الأوائل.. رحلة عمرة هدية للطالب الأول بالثانوية العامة بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر، فعاليات متنوعة لتكريم ودعم أوائل الثانوية العامة على مستوى المحافظة لدعمهم قبل بدء مسيرتهم الجامعية خلال العام المقبل، حيث نظمت حملة "بشبابها محافظة الأقصر" التابعة لمديرية الشباب والرياضة، احتفالية لتكريم أوائل الثانوية العامة والثانوية الأزهرية، داخل مقر قاعة المؤتمرات بكورنيش النيل، وذلك في إطار الاهتمام الدائم بالشباب وتعزيز التفوق العلمي.

وشهد الحفل حضور مميز من قيادات المحافظة والشخصيات العامة وأولياء الأمور، حيث تم تكريم الطلاب المتفوقين وتقديم الدعم لهم للاستمرار في النجاح، حيث قال يوسف شعبان قائد فريق بشبابها في الأقصر، إن الحملة نؤمن أن الشباب هم أمل المستقبل، وأن دعمهم وتشجيعهم على التفوق هو مفتاح نهضة الوطن، موجهاً الشكر لكل من ساهم في إنجاح هذا الحفل، والشكر للطلاب على جهدهم وتفوقهم، متمنياً لهم المزيد من النجاح والتفوق في مسيرتكم التعليمية.

فيما رصد تليفزيون اليوم السابع أجواء البهجة والفرحة مع أسرة الطالب عمر مصطفى الأول بالثانوية العامة على مستوي محافظة الأقصر، بتفوق ابنهم في المرحلة الثانوية، حيث قدمت والدة الطالب عمر مصطفى مفاجأة لابنها عبارة رحلة عمرة مهداة منها ووالده الدكتور مصطفى الذي كان الأول على محافظة في الثانوية العامة منذ فترة تتعدى ربع قرن، وسط حالة من الفرحة والبهجة بين أفراد الأسرة، فيما قدم علام رمضان هدية إلى الطالب عمر مصطفى، عبارة عن ملابس الإحرام، وقرر عمل احتفالية له وأسرته في مكة المكرمة لدى وصولهم لرحلة العمرة المباركة.

كما تم تنظيم احتفالية لتكريم أوائل طلاب الثانوية العامة بساحة معبد الاقصر، برعاية حزب مستقبل وطن، بحضور قيادات التربية والتعليم، وممثلي الإدارات التعليمية بالمحافظة ولفيف من الشخصيات العامة، وتم تكريم الطلاب الأوائل بشهادات تقدير وجوائز مالية.

كما تم عمل جولة ضمن مبادرة إعرف بلدك للتعرف على معالم الأقصر التاريخية، بجانب تخصيص عرض للصوت والضوء لطلاب وأولياء الأمور في معابد الكرنك، للتأكيد على دعم الحزب الكامل للطلاب المتفوقين، وذلك لتشجيعهم للحفاظ على مستوى تعليمي متقدم فى المراحل المقبلة، ومن أجل رفعة الوطن.

وكان قد اعتمد المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، نتيجة الدور الثاني لطلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة الأقصر للعام الدراسي 2023/2024، بنسبة بنجاح 88.79% للطلاب المنتظمين، وأكد الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، إنه تقدم للامتحان 3466 طالبًا وطالبة، حضر منهم 3354 نجح منهم 2978، فيما بلغت نسبة النجاح لطلبة المنازل 80.95%، حيث تقدم للامتحان 71 حضر منهم 63، ونجح منهم 51 طالبًا.



جانب من فرحة تكريم أوائل الثانوية العامة بالأقصر



حفل بشبابها لتكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية



رحلة عمرة هدية للطالب الأول على المحافظة من والده ووالدته.



فرحة تكريم أوائل الثانوية العامة فى معبد الأقصر



فرحة والدة ووالد الأول على المحافظة بالثانوية



فعاليات تكريم أوائل الثانوية الأزهرية بالأقصر