اليوم السابع
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الجمعة، 16 أغسطس 2024 10:12 م
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حبس عاطل حول مسكنه لمصنع أسلحة ومواد مخدرة

الجمعة، 16 أغسطس 2024 10:00 م
حبس عاطل حول مسكنه لمصنع أسلحة ومواد مخدرة حبس، ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، حول مسكنه لمصنع أسلحة نارية والاتجار فى المواد المخدرة.

ونجحت الداخلية في ضبط عاطل بالقاهرة لقيامه باتخاذ مسكنه ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء والإتجار فى المواد المخدرة).

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة قيام (عاطل- مقيم بدائرة القسم) بإتخاذه من مسكنه ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء "بدون ترخيص" والإتجار بالمواد المخدرة.


عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمسكنه.. وعثر بحوزته على (3 فرد محلى- عدد من الطلقات- 6 قطع سلاح أبيض- مجموعة من أجزاء وأدوات التصنيع- كمية من مخدرى"الشابو، الآيس"–  ميزان حساس ). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 







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