اليوم السابع
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حبس عاطلين بتهمة سرقة السيارات فى مدينة نصر

الجمعة، 16 أغسطس 2024 11:28 م
حبس عاطلين بتهمة سرقة السيارات فى مدينة نصر حبس- أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أدلى عاطلين متهمين بالسرقة فى منطقة مدينة نصر، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، حيث اعترف المتهمان بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب "توصيل الأسلاك" ، وأضاف المتهمان بارتكاب 4 وقائع سرقات.

و ضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطلان – لهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول ، تخصص نشاطهما الإجرامى فى السرقة من داخل السيارات ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب (4) وقائع سرقة ، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) "أمكن ضبطه".

 

 







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