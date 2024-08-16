حبس عاطلين بتهمة سرقة السيارات فى مدينة نصر

كتب كريم صبحى

أدلى عاطلين متهمين بالسرقة فى منطقة مدينة نصر، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، حيث اعترف المتهمان بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب "توصيل الأسلاك" ، وأضاف المتهمان بارتكاب 4 وقائع سرقات.

و ضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطلان – لهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول ، تخصص نشاطهما الإجرامى فى السرقة من داخل السيارات ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب (4) وقائع سرقة ، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) "أمكن ضبطه".