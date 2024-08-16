جامعة القناة تحصد المراكز الثلاثة الأولى بدورى ريادة الأعمال بإقليم القناة وسيناء

الإسماعيلية- صبرى غانم

حققت جامعة قناة السويس إنجازاً كبيراً في الدوري المصري لريادة الأعمال بأكاديمية البحث العلمي، وحصدت الجامعة المراكز الثلاثة الأولى في إقليم القناة وسيناء.

جاءت في المنافسات التي استضافتها جامعة قناة السويس تحت رعاية الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس الجامعة، والدكتورة جينا الفقي، رئيس أكاديمية البحث العلمي، وبإشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عمرو فاروق، مساعد رئيس الأكاديمية لقطاع التنمية التكنولوجية.

وبإشراف الدكتورة وفاء محمد، مدير نوادي ريادة الأعمال بأكاديمية البحث العلمي، والدكتورة أفنان بركات، مدير نادي ريادة الأعمال بجامعة قناة السويس والتي تولت تدريب الفرق المشاركة.

وجاء ترتيب المشاريع الفائزة على النحو التالي: فاز بالمركز الأول كلية الهندسة بمشروع : Hydrothermal Treatment

للطالبين مينا ناد نبيل ،جمال الصفتي.

كما حصلت الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية على المركز الثاني عن مشروع Hive والطلاب الفائزين هم : عبد الرحمن محمد السيد، محمد حاتم محمد،رسلان محمد السيد، يوسف محمد السيد.

كما جاء المركز الثالث أيضا من نصيب الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية عن مشروع HHC للطلاب

يوسف إبراهيم البحيري،نشوة أحمد علي النقيب، محمد حاتم محمد محفوظ، أمنية أحمد علي،



ومن جانبه قال الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس: أفتخر بالإنجازات المتميزة التي حققها طلابنا في دوري ريادة الأعمال.

وتابع ؛ هذا الفوز هو تجسيد للإبداع الذي يتمتع به طلاب الجامعة، ويعكس أيضاً الدعم المتواصل من إدارة الجامعة لمبادرات ريادة الأعمال.

من جانبه أضاف الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث موضحاً أن هذا النجاح هو ثمرة التعاون المثمر بين الجامعة وأكاديمية البحث العلمي، مؤكداً على جودة التعليم والتدريب الذي تقدمه الجامعة، معلنا دعم قطاع الدراسات العليا والبحوث لريادة الأعمال وتوفير البيئة المناسبة للابتكار والتميز."

كما حرص الدكتور إيهاب لطفي عميد كلية الهندسة والدكتور تامر نبيل عميد الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية على تقديم التهنئة لطلابهم مؤكدين أن هذا الإنجاز يأتي في إطار جهود جامعة قناة السويس نحو تطوير مهارات الطلاب وتعزيز روح الابتكار والريادة لديهم، ويبرز دورها الرائد في دعم المشاريع الريادية على مستوى الإقليم.

يذكر أن هذه المسابقة شارك بها 4 جامعات بإقليم القناة وسيناء هى : جامعة العريش ، بورسعيد ، الزقازيق ، إلى جانب جامعة قناة السويس.















