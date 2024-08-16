جامعة العريش.. منارة تعليمية لأهل سيناء تقدم خدماتها فى 11 كلية

العريش - محمد حسين

تعد جامعة العريش صرحًا تنويريًا وتعليميًا بارزًا، وهى هدية من الدولة لأهل سيناء، حيث تضم الجامعة 11 كلية تقدم مجموعة متنوعة من التخصصات والخدمات التعليمية للمجتمع السيناوى.

وتشمل كليات الجامعة التربية والعلوم الزراعية البيئية، والعلوم، والآداب، والتربية الرياضية، والتجارة، والاستزراع السمكي والمصايد البحرية، والاقتصاد المنزلي، والطب البيطري، والطب البشري، والحاسبات والمعلومات. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي الجامعة على معهدين بحثيين للدراسات العليا والدراسات البيئية، ومجمع للمدرجات، ومعامل مركزية لكلية الطب.

توضح البيانات الرسمية للجامعة أنها تضم من الكليات..

كلية التربية التى تقدم 17 شعبة دراسية منها اللغة العربية، والإنجليزية، والرياضيات، والكيمياء، والتاريخ، والفيزياء.

كلية العلوم الزراعية البيئية تشمل الشعب العامة، والإنتاج النباتي، والإنتاج الحيواني والداجني والثروة السمكية.

كلية التربية الرياضية تقدم برامج الرياضة المدرسية، والتدريب الرياضي، والإدارة الرياضية والترويح.

كلية العلوم تتيح الدراسة في أقسام الرياضيات، والفيزياء، والكيمياء، وعلم النبات، وعلم الحيوان، وعلم الجيولوجيا.

كلية الآداب توفر أقسام اللغة العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والتاريخ، والجغرافيا، والفلسفة، والاجتماع، وبرنامج الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية.

كلية الاقتصاد المنزلي تضم أقسام التغذية وعلوم الأطعمة، والملابس والنسيج، وإدارة مؤسسات الأسرة والطفولة، والصناعات الجلدية، والاقتصاد المنزلي التربوي.

كلية التجارة تتيح الدراسة في أقسام المحاسبة والمراجعة، والإدارة، والإحصاء، والتأمين، والعلوم السياسية، والاقتصاد، والحاسب الآلي.

كلية الاستزراع المائي والمصايد البحرية تقدم برامج تكنولوجيا الاستزراع البحري، وتكنولوجيا المصايد البحرية، وإدارة الموارد السمكية، وتكنولوجيا تصنيع المنتجات البحرية.

كلية الطب البيطري تركز على أمراض الحيوانات وطرق علاجها.

كلية الحاسبات والمعلومات تضم أقسام علوم الحاسب، ونظم المعلومات، وتكنولوجيا المعلومات.

كلية الطب تشمل جميع تخصصات الطب.

كما خصصت الجامعة 20 منحة دراسية لدراسة الماجستير لباحثين من أبناء سيناء بالتعاون مع جامعة بنها.

كانت بداية الجامعة بإنشاء كلية التربية بالعريش كأول كلية على أرض سيناء عام 1982 بعد تحريرها، تحت مظلة جامعة قناة السويس. تلاها إنشاء كلية العلوم الزراعية البيئية بالعريش عام 1988، وتتابع إنشاء الكليات الأخرى حتى صدر القرار الجمهوري بإنشاء جامعة العريش.



حرم جامعة العريش



كلية الطب



مزارع الجامعة



مساحات زراعية



