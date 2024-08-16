اليوم السابع
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توزيع مساعدات إنسانية على المناطق الأولى بالرعاية بمبادرة كلنا واح]

الجمعة، 16 أغسطس 2024 11:30 ص
توزيع مساعدات إنسانية على المناطق الأولى بالرعاية بمبادرة كلنا واح] مبادرة كلنا واحد-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت وزارة الداخلية فعاليات مبادرة "كلنا واحد .. معك فى كل مكان" - تحت رعاية رئيس الجمهورية - لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، من (قاطنى المناطق الأكثر احتياجاً والسيدات المعيلات حيث إضطلع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالتنسيق مع القطاعات الأمنية والجهات المعنية بتوجيه قوافل (طبية - إنسانية).

استهدفت عدد من القرى والتجمعات السكانية بنطاق محافظة شمال سيناء لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للمواطنين، حيث تم توزيع عدد من العبوات الغذائية والمساعدات العينية وتوقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وكذا توزيع بعض المساعدات العينية على عدد من السيدات المعيلات من ذوات الاحتياجات الخاصة.

كما تم زيارة عدد من المنشآت الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر والعمل على الإرتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات ، بالإضافة إلى التأكيد على إحترام حقوق الإنسان وصون كرامته وحسن معاملة المواطنين.

كما شارك فى القافلة عدد من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان لتيسير تلبية المطالب الأمنية والخدمية لبعض الأهالى. وقد لاقى ذلك قبولاً وإستحساناً من الأهالى ، مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.

 

 







كلنا واحد

مبادره كلنا واحد

وزاره الداخليه

اخبار الحوادث




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