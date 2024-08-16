تعرف على البرامج النوعية المعتمدة فى كلية الزراعة بجامعة المنصورة

الدقهليه شريف الديب

تساهم كلية الزراعة فى جامعة المنصورة ببحوثها العلمية المتطورة فى مجال الإنتاج الزراعى والحيوانى واستصلاح الأراضى وتنمية المجتمعات الريفية، وكانت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، اعتمدت عددا من البرامج النوعية بكلية الزراعة بجامعة المنصورة، حيث وافقت على اعتماد 6 برامج جديدة يتم العمل بها خلال العام الدراسى الجديد، لطلاب الثانوية العامة، حيث تم اعتماد ستة برنامج بكلية الزراعة وهى..

1- برنامج وقاية النبات

2- برنامج الإنتاج النباتي

3- برنامج علوم وتكنولوجيا الأغذية

4- برنامج الهندسة الزراعية والنظم الحيوية

5- برنامج علوم الأراضي والمياه

6- برنامج التقنية الحيوية الزراعية