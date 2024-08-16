تشيع جثمان عامل الدليفرى ضحية حادث الدهس فى سموحة بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شيع أهالى منطقة الحضرة بمحافظة الإسكندرية " ا.س" عامل دليفري الذي تعرض لحادث مروري، مما ادي إصابته وتوفي متأثرا جراء الحادث، ودفنه بمقابر الأسرة.

كانت جهات التحقيق في الإسكندرية قررت حبس شخصين 15 يوما على ذمة التحقيقات بعد أن وجهت لهما النيابة العامة تهمة الشروع في القتل، وذلك على خلفية واقعة دهس عامل دليفري في منطقة سموحة.

وتباشر نيابة سيدى جابر الجزئية، تحقيقات موسعة فى الحادث، واجرت معاينة لمحل الواقعة وامرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الحادث وتفريغها بمعرفة المختصين، والتحفظ على سيارة المتهمين، وندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينتها، وسؤال شهود الواقعة، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

بدأت الواقعة بتلقي قسم شرطة سيدي جابر إخطارا من شرطة النجدة بوجود حادث دهس ومصاب في منطقة سموحة دائرة القسم وعلي الفور أنتقل مأمور وضباط مباحث القسم رفقة سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص وجود شاب في العقد الثاني من العمر ، مصاب بإصابات عديدة ولا يمكن استجوابه، وجرى نقله إلى مستشفى خاص تحت تصرف النيابة العامة.

وبسؤال الشهود قرروا حدوث مشاجرة بين مستقلي سيارة ملاكي وبين سائق سيارة تاكسي، وعند انطلاق السيارة الملاكي بسرعة اصطدم بعامل دليفري الذى تعلق بالسيارة، إلا ان قائدها رفض التوقف وسحل العامل لمسافة امتار .

وأضاف الشهود أن قائد السيارة كان يجلس شخص آخر بجانبه ورفضا التوقف معرضين حياة العامل للخطر إلا أن المارة تمكنوا من محاصرة السيارة وإجبار قائدها على التوقف وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.



تشيع جثمان عامل الدليفري ضحية حادث سموحة بالإسكندرية



تشيع جثمان عامل الدليفري ضحية حادث منطقة سموحه الاسكندريه



تشيع جثمان عامل الدليفري في الإسكندرية



