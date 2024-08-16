تحرير 112 مخالفة تموينية وضبط 3500 لتر سولار و170 شيكارة دقيق بلدى مدعم بأسيوط

أسيوط-هيثم البدرى

قال اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، إنه تم تحرير 112 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات مفاجئة بالمراكز والأحياء لإحكام الرقابة على الأسواق من بينها ضبط تجميع 3500 لتر سولار بغرض بيعها في السوق السوداء و125 شيكارة دقيق بلدي مدعم و45 شيكارة ردة ناعمة وذلك ضمن خطة المحافظة لضبط الأسواق ‏‎تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالرقابة على جميع المنافذ والمحال التجارية لضبط المخالفين وحماية جمهور المستهلكين.



وأوضح محافظ أسيوط، أنه تم تكليف مديرية التموين بالتنسيق مع مباحث التموين ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والأحياء وكافة الأجهزة المعنية من أجل المتابعة المستمرة للتأكد من ضبط الأسعار وتوافر المنتجات وجودتها ومتابعة الاشتراطات الصحية والمهنية والبيئية، مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومحتكري السلع حفاظاً على حقوق الدولة والمواطنين.



وفي هذا السياق شنت مديرية التموين برئاسة ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بأسيوط وبمشاركة خالد محمد أحمد وكيل المديرية ومفتشى الإدارات الخارجية، حملات مكثفة على عدد من المراكز تضمنت المرور على المخابز البلدية والسياحية والمخابز الأفرنجية والمحال التجارية والأسواق والمخازن ومستودعات البوتجاز ومحطات الوقود والبدالين التموينيين بالاشتراك مع مباحث التموين بقيادة المقدم أحمد علي رئيس مباحث التموين وبمشاركة الرائد أحمد عبدالكريم وكيل الإدارة وتم خلالها ضبط 112 مخالفة تموينية متنوعة منها 99 محضر في مجال المخابز البلدية تنوعت ما بين محضر تصرف في 22 شيكارة دقيق بلدي مدعم ومحاضر نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة وعدم لوحة بيانات إعلانية وتوقف جزئي والتصرف في كميات من الدقيق المدعم وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين وفي مجال الأسواق تم تحرير 13 محضر منها ضبط 103 شيكارة دقيق بلدي مدعم داخل مطحن مواني بديروط قبل إعادة تدويرها وبيعها في الأسواق فضلاً عن ضبط 45 شيكارة ردة ناعمة داخل أحد المطاحن الخاصة وضبط 3500 لتر سولار بإحدى محطات الوقود تم تجميعها بغرض بيعها في السوق السوداء بالإضافة إلى تحرير 10 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار.