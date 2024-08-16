بيان مصرى قطرى أمريكى: اجتماع فى القاهرة قبل نهاية الأسبوع المقبل للتوصل لاتفاق

كتب محمد شعلان

أكد البيان المصري القطري الأمريكي أن كبار المسؤولين بالدول الثلاث سيجتمعون مرة أخرى في القاهرة قبل نهاية الأسبوع المقبل آملين في التوصل لاتفاق وفقًا للشروط المطروحة اليوم، وفق ما نقلت اكسترا نيوز.

وأضاف بيان مصري قطري أمريكي أن الفرق الفنية ستواصل العمل الأيام المقبلة على تفاصيل التنفيذ بما في ذلك ترتيبات تنفيذ الجزئيات الإنسانية الشاملة للاتفاق والمتعلقة بالرهائن والمحتجزين وهذا الاقتراح مبني على نقاط الاتفاق التي تحققت الأسبوع الماضي ويسد الفجوات المتبقية بالطريقة التي تسمح بالتنفيذ السريع للاتفاق.