اليوم السابع
Ads
الجمعة، 16 أغسطس 2024 06:05 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

بيان مصرى قطرى أمريكى: اجتماع فى القاهرة قبل نهاية الأسبوع المقبل للتوصل لاتفاق

الجمعة، 16 أغسطس 2024 05:19 م
بيان مصرى قطرى أمريكى: اجتماع فى القاهرة قبل نهاية الأسبوع المقبل للتوصل لاتفاق الوضع في غزة
كتب محمد شعلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد البيان المصري القطري الأمريكي أن كبار المسؤولين بالدول الثلاث سيجتمعون مرة أخرى في القاهرة قبل نهاية الأسبوع المقبل آملين في التوصل لاتفاق وفقًا للشروط المطروحة اليوم، وفق ما نقلت اكسترا نيوز.

وأضاف بيان مصري قطري أمريكي أن الفرق الفنية ستواصل العمل الأيام المقبلة على تفاصيل التنفيذ بما في ذلك ترتيبات تنفيذ الجزئيات الإنسانية الشاملة للاتفاق والمتعلقة بالرهائن والمحتجزين وهذا الاقتراح مبني على نقاط الاتفاق التي تحققت الأسبوع الماضي ويسد الفجوات المتبقية بالطريقة التي تسمح بالتنفيذ السريع للاتفاق.







مصر

قطر

أمريكا

اكسترا نيوز

مفاوضات غزة




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة