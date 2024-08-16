اليوم السابع
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بسبب سيدة .. ضبط المتهمين بالتشاجر فى المرج

الجمعة، 16 أغسطس 2024 11:19 ص
بسبب سيدة .. ضبط المتهمين بالتشاجر فى المرج مشاجرة-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي -أحمد حسني

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً إستغاثة بشأن نشوب مشاجرة بدائرة قسم شرطة المرج.

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة نشوب مشاجرة بتاريخ 5 الجارى بين كلٍ من طرف أول (3 عمال مصنع ملابس - كائن بدائرة قسم شرطة المرج من بينهم سيدة "جميعهم مصابين بكدمات وجروح سطحيه") ، طرف ثان (3 طلاب) بسبب قيام الطرف الثانى بمعاكسة السيدة المشار إليها ولدى قيام زملائها بمعاتبتهم تعدوا عليهم بالضرب ونتج عن ذلك إصابتهم المنوه عنها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين "الطرف الثانى" ، وبمواجهتهم أقراو بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

 







مشاجره

مشاجره بسبب سيده

وزاره الداخليه

اخبار الحوادث




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