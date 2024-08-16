بالأسماء.. إصابة 35 شخصا فى حادثين مختلفين عند مزلقان "فوكه" على طريق مطروح

مطروح _ حسن مشالي

أصيب 35 شخص بإصابات متنوعة، مساء أمس الخميس وصباح اليوم الجمعة، إثر حادثين منفصلين، عند كوبري ومزلقان فوكه، على طريق مطروح الساحلي، في الاتجاه القادم من مطروح، وتم نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكان مستشفى رأس الحكمة النموذجي، قد استقبل 10 مصابين اليوم، في حادث تصادم سيارة ميكروباص وسيارة ملاكي، عند مزلقان و كوبري فوكه، شرقي مدينة مرسى مطروح بنحو 75 كيلومتر، وتم تقديم الإسعافات والعلاج اللازم للمصابين وهم:

1 محمود حسن فرج 30 "عاما" القليوبية كدمات متفرقة بالجسم

2 آية فهمي على 30 "عاما" القليوبية كدمات متفرقة بالجسم

3 احمد حسن فرج محمد 38 القليوبية كدمة بالظهر

4 جويرية مصطفى حسن 3 القليوبية كدمات متفرقة بالجسم

5 هدى صابر طلبة محمود 36 القليوبية كدامات متفرقة بالجسم

6 عبدالرحمن أحمد حسن 6 القليوبية كسر بالساق اليمنى

7 معاذ مصطفى حسن 8 القليوبية كسر بالساق اليمنى

8 مصطفى حسن فرج 35 القليوبية اشتباه كسر بالساق اليمنى

9 حسام أحمد على 19 القاهرة اشتباه كسر بالفخذ الأيمن / جروح وسحجات متفرقة بالجسم

10 نوره جمال سيد 31 القليوبية اشتباه كسر بالذراع الأيمن

كما استقبل المستشفى، أمس الخميس 25 مصاباً إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص، في نفس المكان، عند مزلقان فوكه في الاتجاه إلى الإسكندرية، وتم نقل المصابين بالسيارات إلى المستشفى للعلاج وهم :

1 هبة أحمد حمودة عرفة 35 البحيرة اشتباه كسر بالفقرات والفخذ الأيمن

2 رجب عاطف رجب 12 البحيرة كدمات وسحجات بالجسم

3 أمنية عاطف رجب 8 البحيرة جروح متفرقة بالجسم

4 رشا أحمد حمودة 23 البحيرة كدمات وجروح بالجسم

5 شذا محمد حسن 15 البحيرة كدمات متفرقة بالجسم

6 نجلاء محمد حسن 33 البحيرة كدمات متفرقة بالجسم

7 حسن محمد غازي 13 البحيرة كدمات متفرقة بالجسم

8 أحمد سعيد السيد 45 البحيرة كسر بالذاراع الأيمن وكدمة بالساق اليمنى

9 عصام احمد سعيد 20 البحيرة كدمات متفرقة بالجسم

10 محمد أيمن عبدالمقصود 15 البحيرة اشتباه كسر بالساقين

11 أيمن عبدالمقصود عبدالله 46 البحيرة كدمة بالفخذ الأيمن

12 محمد عبدالجليل عبد الرازق 37 البحيرة كدمة بالظهر

13 محمود أحمد سعيد 17 البحيرة كدمات متفرقة بالجسم

14 يوسف محمد عبد الجليل 3 البحيرة كدمات متفرقة بالجسم

15 محمد أحمد سعيد 3 البحيرة كدمات متفرقة بالجسم

16 فايزة أحمد حمودة عرفة 54 البحيرة كدمات متفرقة بالجسم

17 سهيلة أحمد سعيد 1.5 البحيرة لا يوجد إصابات ظاهريا

18 إلين محمد احمد عرفه 7 البحيرة كدمات متفرقة بالجسم

19 سعاد احمد محمود عرفة 37 البحيرة كدمات متفرقة بالجسم

20 ملك أيمن عبد المقصود 8 البحيرة كدمات متفرقة بالجسم

21 ياسمين عبدالحميد البكري 30 البحيرة كدمات متفرقة بالجسم

22 احمد محمد محمود عرفة 11 البحيرة كدمات متفرقة بالجسم

23 احمد حمودة عرفة 70 البحيرة كدمة بالساق اليمنى

24 محمد احمد عرفة 33 البحيرة كدمات متفرقة بالجسم

25 فهد أيمن عبد المقصود 12 البحيرة كدمات متفرقة بالجسم.

وكانت سيارات الإسعاف، وقوات الشرطة، والمرور، ومسئولي الأجهزة المعنية، قد انتقلت إلى مكان الحادث، فور ورود البلاغ، للمشاركة في إسعاف المصابين وإخلاء المتوفين إلى المستشفى، ورفع أثار الحادث من على الطريق وتسيير حركة المرور.



انقلاب ميكروباص عند كوبري فوكه - طريق مطروح