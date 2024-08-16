انقطاع الكهرباء واتصالات ونزوح.. آثار السيول فى جنوب ليبيا.. صور

كتب أحمد جمعة

تتعرض عدد من البلديات في الجنوب الليبي خلال الساعات الماضية إلى لهطول أمطار غزيرة لا سيما في بلديات العوينات، تهالة، غات، البركت، مع انقطاع الاتصالات والكهرباء عن كامل البلديات المذكورة منذ يوم أمس، وانقطع الطريق الرئيسي الوحيد الرابط بين البلديات الأربع عن باقي المدن.



فيما، أكد عميد بلدية تهالا أحمد كليكيلي أن الأوضاع كارثية بمعظم أحياء البلدية بعد أن جرفت السيول المنطقة بالكامل وغمرت المياه جميع الأحياء السكنية، موضحا أن المياه غمرت كلا من حي الـ 50 وسط البلد وحي الـ 80 وحي الصينية والمجلس البلدي، وكافة المرافق الخدمية بما فيها مستشفى المدينة.



وأشار "كليكيلي" إلى أن الخسائر المادية كبيرة سواء في الممتلكات الخاصة أو العامة، إلا أنه لا يمكن حصرها في الوقت الحالي لأن المياه غمرت المنطقة بالكامل، لافتا إلى أن جميع العائلات والسكان نزحوا خارج المدينة وهم بأمس الحاجة لخيم وأغطية لإيوائهم.



وحول الخسائر البشرية لازالت الانباء متضاربة خاصة مع انقطاع الاتصالات والكهرباء بشأن وفاة ثلاثة أطفال بين من يؤكد ومن ينفي .



ووصلت عدد من العائلات الليبية من تهالا إلى المدينة بعد أن غمرت المياه والسيول منازلهم ومملكاتهم.



وكان جهاز الإسعاف والطوارئ قد ذكر في وقت سابق من ليل الخميس الجمعة أن هطول الامطار الغزيرة على مدينة غات تزامن مع تحرك سيول قادمة من الجبال الجزائرية باتجاه المدينة.



من جانبه، أكد المتحدث باسم غرفة الطوارئ في مدينة غات الليبية حسن عثمان لـ"اليوم السابع" أن بلدية تهالة لم تسجل أي خسائر بشرية حتى الآن، موضحا أن ما حدث أمس هو هطول امطار غزيرة على البلدية من ناحية الشرق، ما أدى لسيول انتقلت من الشرق إلى الغرب جرفت خلالها عددا من الأحياء السكنية، ما تسبب في إجلاء العائلات ليبية ولم يتعرض أي شخص لأذى.



وأشار إلى منسوب المياه لم يكن مرتفعا وتسبب الخوف والفزع في دفع العائلات الليبية للنزوح من بلدية تهالة، موضحا أن الوضع في البلديات الأخرى مستقر مع استمرار هطول الأمطار، مؤكدا أن عدد من المؤسسات الليبية رفعت حالة الاستعداد والطوارئ، مشيرا لانقطاع الكهرباء بشكل كامل عن البلديات الأربع وكذلك الاتصالات انقطعت بسبب الأعمال الجارية في طريق غات – أوباري.



ولفت إلى أن فرق صيانة تقوم حاليا بالصيانة على طريق غات وأوباري بسبب الامطار الغزيرة التي أدت لانقطاع الطريق الذي يعرقل وصول أي شيء لمدينة غات.



فيما، وجه وزير الصحة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي عثمان عبدالجليل مديري المستشفيات في الجنوب الغربي برفع حالة الطوارئ القصوى، يأتي ذلك استجابة للظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة.



ووجه المجلس البلدي تهالة في جنوب ليبيا في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، نداء استغاثة إلى جميع المؤسسات والمنظمات والجمعيات الإنسانية من أجل مد يد العون والمساهمة في جهود الإنقاذ بالبلدية، مشيرا إلى استمرار اندفاع السيل وسط انقطاع كامل للكهرباء وشبكات الاتصال والإنترنت.



وأعرب المجلس عن تقديره لكل من وصل إلى تهالة للمساعدة، لكن لا تزال المجهودات ضعيفة.





سيول عارمة تجتاح مدن جنوب ليبيا (1)



سيول عارمة تجتاح مدن جنوب ليبيا (2)



سيول عارمة تجتاح مدن جنوب ليبيا (3)



سيول عارمة تجتاح مدن جنوب ليبيا (4)



سيول عارمة تجتاح مدن جنوب ليبيا (5)



سيول عارمة تجتاح مدن جنوب ليبيا (6)



سيول عارمة تجتاح مدن جنوب ليبيا (7)



سيول عارمة تجتاح مدن جنوب ليبيا (8)



سيول عارمة تجتاح مدن جنوب ليبيا (9)



سيول عارمة تجتاح مدن جنوب ليبيا (10)