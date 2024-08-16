اليوم.. مطار مرسى علم الدولى يستقبل 11 رحلة طيران أوروبية بينهم 4 من التشيك

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الجمعة، 11 رحلة طيران دولية، من بين 153 رحلة استقبلها المطار بداية من السبت الماضى حتى اليوم الجمعة.

وتجرى السلطات المختصة داخل المطار عملية تسهيل الإجراءات للسياح الوافدين مع تطبيق الإجراءات الأمنية والاحترازية عليهم ثم نقلهم إلى الفنادق المقرر إقامتهم فيها للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

وحسب جداول وصول الرحلات يستقبل اليوم المطار 11 رحلة طيران، بينها 4 رحلات من دولة التشيك، وورحلتبن من ايطاليا، ورحلة من بولندا، و3 رحلات من المانيا، ورحلة من هولندا .

يذكر أن مطار مرسى علم الدولى استقبل خلال الأسبوع الجارى بداية من السبت الماضى حتى اليوم الجمعة 153 رحلة طيران أغلبها من دول بولندا وألمانيا والتشيك وهولندا وبلجيكا وإيطاليا وعدد من الدول الأخرى المختلفة.



