اليوم السابع
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اليوم.. القوافل العلاجية التابعة لحياة كريمة تصل حلايب جنوب البحر الأحمر

الجمعة، 16 أغسطس 2024 11:31 ص
اليوم.. القوافل العلاجية التابعة لحياة كريمة تصل حلايب جنوب البحر الأحمر قافلة طبية - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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وصلت اليوم الجمعة القوافل العلاجية الشهرية التابعة لمبادرة حياه كريمة إلى مدينة حلايب جنوب البحر الأحمر لاجراء الكشف الطبى على المواطنين هناك بعدما انتهت من اجراء الكشف الطبى على اهالى قرى الخير ورأس حدربه التابعة لادارة الشلاتين الصحية جنوب البحر الأحمر، أمس واول أمس .

وكانت انطلقت القوافل العلاجية بقرى البحر الأحمر، خلال أغسطس الجارى الاثنين الماضى بوحدة المستعمرة بمدينة القصير وسط البحر الأحمر واستمرت فيها لمدة يومين الاثنين والثلاثاء الماضيين، وانتقلت بعد ذلك من المستعمرة بالقصير إلى مدينة الشلاتين جنوباً، حيث قرى الخير ورأس حدربة وهناك وقضت فيها يومين الأربعاء وأمس الخميس .

وبدات اليوم عملها بمدينة حلايب اقصى جنوب مصر الشرقى وتستغرق يومين لإجراء الكشف الطبى وصرف العلاج والتحاليل مجانا، وتنتقل بعد ذلك  إلى قرية أبو رماد التابعة لمدينة حلايب يومي الأحد والاثنين 18 و19 أغسطس الجارى .

وتستكمل القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياه كريمة، أبو رماد وحلايب ومدينة مرسى علم وسفاجا وقرية أم الحويطات. وتختتم القوافل العلاجية أعمالها خلال أغسطس بمدن وقرى البحر الأحمر، يومى السبت والأحد بقرية الزعفرانة بمدينة رأس غارب شمال المحافظة.

 

 







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