الوحدات المحلية بالإسماعيلية تواصل أعمالها برفع 8022 طن مخلفات خلال أسبوع

الإسماعيلية -صبرى غانم

وجه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية لكافة الوحدات المحلية بتكثيف جهودها في قطاع النظافة العامة بالشوارع والميادين أولًا بأول ومنع تراكمات القمامة للحفاظ على الوجه الحضاري للمحافظة وتوفير الراحة للمواطنين، وصيانة ورفع كفاءة أعمدة الإنارة العامة.

وتنفيذا لتلك التوجيهات قامت الوحدات المحلية برفع مخلفات تقدر حمولاتها بحوالي 8022 طن خلال الفترة من 9 حتى 15أغسطس الجارى.

ففي مركز ومدينة الإسماعيلية تم رفع قمامة ومخلفات خلال الأسبوع الماضي بلغت حمولاتها 1750طن من عموم المدينة والقرى التابعة.

وفي حيِّ أول الإسماعيلية قامت الوحدة المحلية للحي برفع حوالي 937 طن قمامة خلال الأسبوع الماضي.

كما قامت الوحدة المحلية لحي ثانِ الإسماعيلية برفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي بلغت حمولاتها 950 طن.

وفي حي ثالث الإسماعيلية، قامت الوحدة المحلية للحي برفع 745 طن قمامة ومخلفات خلال الأسبوع.

وفي نفس السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد برفع إجمالي 1070 طن قمامة تقريبًا من عموم المركز والمدينة خلال الأسبوع الماضي.

وفي مركز ومدينة القنطرة شرق قامت الوحدة المحلية للمركز والمدينة برفع حمولات قدرها 710 طن خلال الأسبوع الماضي من القرى والمدينة وتوابعها.

أيضًا قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب برفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي بحمولات بلغت 865 طن من المدينة وتوابعها.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين برفع القمامة والمخلفات والمواد الصلبة ليصل إجمالي ما تم رفعه خلال الأسبوع الماضي إلى 995 طن قمامة من المدينة والقرى وتوابعها.



وفي قطاع الإنارة العامة، قامت الوحدات المحلية بمواصلة أعمالها في رفع كفاءة وصيانة أعمدة الإنارة العامة.

حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية، بصيانة 22 كشاف إنارة وتركيب 15 كشاف ليد بقرية الفردان، نفيشة، الحجاز وعين غصين.

أيضًا قامت الوحدة المحلية لحي أول بصيانة 18 كشاف إنارة وتركيب 5لمبات ليد، بشارع سوريا، محمد علي، ثروت، سور استراحة هيئة قناة السويس، حي الأسرة، طريق البلاچات، منطقة البلاح.

كما قامت الوحدة المحلية لحيِّ ثانِ بتركيب 31 كشاف بعدة مناطق منها حي السلام، عرايشية مصر، ميدان سوسن الكيلاني، شارع الأقصر، الجبلاوي، فاطمة الزهراء، وشارع المنصورة، كما تم تركيب لوحة إنارة بشارع الأنصاري المتفرع من طريق بورسعيد.

بينما قامت الوحدة المحلية لحيِّ ثالث الإسماعيلية بعمل صيانة كاملة بمنطقتي الزهور والدوحة خلال الأسبوع الماضي.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد بصيانة 60 كشاف إنارة بعموم المدينة وقرية فنارة، أبوسلطان، هويس، كسفريت، هذا إلى جانب شد وتحريب سلك قائم بطول 10 م بعموم المدينة، وصيانة خلية إنارة بمنطقة العقاد.

وفي مركز ومدينة القنطرة شرق، تم صيانة 70 كشاف إنارة بشارع أسيوط، الثورة، مساكن التعمير، مساكن التوفيق، شارع الجامعة، كوبرى العبور، محول أبوشوارب، قرية التقدم والتوابع، مجمع الخدمات، محطة الصرف الصحي، بالإضافة لزراعة 10 أعمدة منخفض على محول الدمياطي.

أيضًا قامت أطقم العمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب، بصيانة 19 كشاف إنارة وتركيب 14 لمبة ليد بقرية أبوطفيلة، طريق المصرف، مدخل القرى، عزبة الصعايدة بزمام القرية، طريق الخدمات البياضية، منطقة العجايجة، وأبورحيل.

وفي مركز ومدينة القصاصين، تم صيانة 281 كشاف إنارة عامة وتركيب 28 لمبة ليد، وشد سلك كهربائي عازل بطول 200 م بعموم المدينة وتوابعها.

