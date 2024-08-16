سوهاج محمود مقبول

قدم تلفزيون اليوم السابع مساء اليوم بثا مباشرا من محافظة سوهاج، بعنوان "النور مكانه فى القلوب".. عائشة الأولى بالثانوية العامة مكفوفين بسوهاج، حيث تناول البث قصة كفاح عائشة الأولى على الثانوية العامة بمدرسة النور للمكفوفين القسم الأدبى بمجموع 92% والتي تبدع في الإنشاد وتبدع في الألعاب الرياضية، حفظت القران الكريم كاملا وتجيد التحدث بالفصحى.

عائشة إسماعيل شبانه، الأولى في الثانوية العامة على محافظة سوهاج من طلاب مدرسة النور للمكفوفين الشعبة الأدبية بمجموع 92%، فقدت البصر من سن صغيرة ولكنها لم تفقد البصيرة التحقت بالمدرسة وأصرت على أن تحقق ذاتها من خلال التعليم تفوقت وشاركت فى كل المسابقات وتعلقت باللغة العربية وأتقنتها كتابة وقراءه عن طريق طريقة برايل، بل أنها حفظت القرآن الكريم وتمارس العديد من المسابقات الرياضية من الألعاب وكرة الجرس والجله والجرى وحققت العديد من المراكز وحصلت على العديد من الشهادات.

تقول "عائشه" : خلقت من نفسى حالة فريده لم استسلم للإعاقة وكف بصرى بدأت بالتعلم بطريقة برايل وبعدها أحضر لى والدى شيخا قام بتحفيظى القرآن الكريم وكنت حينها فى الصف الثالث الابتدائى واستمريت فى الحفظ حتى أكملته

وعن حبها للغة العربية قالت: شجعنى والدى عن حب النحو وكان يذاكر معى النحو حتى أتقنت تماما كل القواعد النحوية وكنت على مدار اليوم لا أنطق ولا أتكلم إلا باللغة العربية الفصحى ومن حبى للغة العربية كنت أتنافس مع أخوتى فى النطق والكلام بها وكنت أتنافس معهم فى حفظ وتلاوة القرآن الكريم وعقب إتقانى للغة العربية كتابة وتحدثا شاركت فى مسابقات عده وكان أخرها مسابقة التحدث بالفصحى على مستوى الجمهورية وحصلت على المركز الأول وتم تصعيدى للمنافسة على مستوى الوطن العربى وحصلت على المركز السادس على مستوى الوطن العربى وأننى لن أتنازل العام القادم أن أكون أول الوطن العربى وأكون فخرا لمصر.