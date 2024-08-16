المهندسون الشباب يشعلون المستقبل بمبادرة "رالى" بحضور رئيس الوزراء ووزير التعليم العالى والبحث العلمى

- وزارة التعليم العالى والبحث العلمى تنجح فى تنظيم المسابقة الأولى من نوعها لتصميم وتصنيع السيارات الكهربائية بالعلمين الجديدة

- مبادرة "رالي" تؤكد سرعة وتيرة الابتكار فى مصر لتصبح رائدة في سوق السيارات الكهربائية العالمية

- الحدث يؤكد التزام وزارة التعليم العالي بتعزيز منظومة ابتكارية قوية وتنمية قدرات الشباب وتطوير قطاع السيارات التنافسى

- المسابقة خطوة مهمة فى مستقبل التنقل ودفع عجلة التصنيع

فى حدث مهم وفريد من نوعه يؤكد دعم الدولة لإنتاج المعرفة وتعميق التصنيع المحلي، ويسلط الضوء على براعة الشباب ومجهودات الحكومة في بناء مستقبل مستدام، شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ختام الموسم الخامس لمبادرة رالي السيارات الكهربائية مصر "EVER"، التي نظمتها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، واستضافتها مدينة العلمين الجديدة.

ونجحت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى برئاسة د. أيمن عاشور فى تنظيم هذا الحدث غير المسبوق ببراعة، حيث شهدت النسخة الخامسة من هذه المسابقة المرموقة تنافس فرق من أفضل الجامعات، ومع التركيز على القيادة الذاتية والتكنولوجيا المتطورة، يؤكد الحدث على طموحات مصر لتصبح رائدة في سوق السيارات الكهربائية العالمية، حيث تهدف مبادرة رالي السيارات الكهربائية إلى تصميم وتصنيع السيارات الكهربائية، باعتبارها المسابقة الأولى من نوعها في مصر، وتضمنت مسابقة العام الحالي التركيز على 3 فئات للسباق وهم "فئة برمجة السيارات ذاتية القيادة، وفئة السباق الديناميكي وهي خاصة بأجزاء الجسم والشاسيه والضفيرة ومنظومة التعليق وذلك لزيادة نسبة المُنتج المحلي بالسيارات، والفئة الثالثة وتشمل تصميم كامل لأجزاء السيارة وتجربتها في بيئة مُحاكاة مُماثلة لظروف البيئة المصرية".

وتعد هذه المسابقة خطوة مهمة فى مستقبل التنقل وهو السيارات الكهربائية، وتشكل مبادرة رالي السيارات الكهربائية السنوي شهادة على التزام وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بالبحث والتطوير والابتكار في قطاع السيارات، كما أن دعم الحكومة المصرية للرالي السنوي للسيارات الكهربائية يؤكد التزامها بتعزيز منظومة ابتكارية قوية، من خلال توفير منصة للمهندسين الشباب لعرض مهاراتهم، كما يحفز هذا الحدث على دفع التقدم التكنولوجي والمساهمة في النمو الاقتصادي للبلاد

وتأتى مبادرة رالي السيارات الكهربائية في مصر لتضرب مثالاً واضحاً على استراتيجية الحكومة في الاستفادة من البحث والتطوير لدفع عجلة التصنيع، حيث يسلط الحدث الضوء على التقدم الذي أحرزته البلاد في تنمية القوى العاملة الماهرة وتطوير قطاع السيارات التنافسي.

وعلى هامش الحدث الفريد من نوعه، أكد وزير التعليم العالى والبحث العلمى د. أيمن عاشور أن قطاع السيارات الكهربائية في مصر يشهد زخمًا كبيرًا في ظل المُحفزات التي تُقدمها الحكومة؛ لتوطين صناعة المركبات النظيفة، والعمل على جذب الاستثمارات لهذا القطاع الهام، مُقدمًا الشكر لجميع الفرق المُشاركة على جهودهم المبذولة، وعلى روح التنافس الشريف التي سادت طوال منافسات الرالي، مطالبًا جميع الطلاب بمواصلة العمل الجاد والابتكار، والسعي دائمًا لتطوير قدراتهم ومهاراتهم.



رالى السيارات الكهربائية بمهرجان العلمين (1)



رالى السيارات الكهربائية بمهرجان العلمين (2)



رالى السيارات الكهربائية بمهرجان العلمين (3)



رالى السيارات الكهربائية بمهرجان العلمين (4)



رالى السيارات الكهربائية بمهرجان العلمين (5)



رالى السيارات الكهربائية بمهرجان العلمين (6)



رالى السيارات الكهربائية بمهرجان العلمين (7)



رالى السيارات الكهربائية بمهرجان العلمين (8)



رالى السيارات الكهربائية بمهرجان العلمين (9)



رالى السيارات الكهربائية بمهرجان العلمين (10)



رالى السيارات الكهربائية بمهرجان العلمين (11)



رالى السيارات الكهربائية بمهرجان العلمين (12)



رالى السيارات الكهربائية بمهرجان العلمين (13)



رالى السيارات الكهربائية بمهرجان العلمين (14)