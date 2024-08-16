اليوم السابع
Ads
السبت، 17 أغسطس 2024 01:47 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

المقرر الأممى المعنى بالحق فى الغذاء لـ"القاهرة الإخبارية": المجاعة تجتاح غزة

الجمعة، 16 أغسطس 2024 10:01 م
المقرر الأممى المعنى بالحق فى الغذاء لـ"القاهرة الإخبارية": المجاعة تجتاح غزة غزة
كتب محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال مايكل فخري المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في الغذاء للقاهرة الإخبارية، إن النظام الغذائي في قطاع غزة وصل إلى مرحلة الانهيار، ولا بد من السماح بإيصال المساعدات إلى قطاع غزة. 

وأضاف المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في الغذاء للقاهرة الإخبارية أن إسرائيل تواصل خنق الفلسطينيين في غزة.. ولا بد من التحرك سريعا لوقف المجاعة الحالية في القطاع، مضيفا أن إسرائيل لا تكتفي بتجويع الفلسطينيين فقط وإنما تستهدف العاملين في المجال الإغاثي. 

وتابع المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في الغذاء للقاهرة الإخبارية أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ممنهجة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، مؤكدا ان المجاعة تجتاح غزة بأكملها.. والأطفال يدفعون ثمن العدوان الإسرائيلي على القطاع. 

وأوضح :" حجم الدمار في قطاع غزة هائل..ولم نر هذا الكم من التدمير في مكان آخر، وللشعب الفلسطيني الحق في تقرير مصيره". 

 







غزة

قطاع غزة

القاهرة الإخبارية

اخبار قطاع غزة

قطاع غزه

غزة الان

فلسطين

الاحتلال

إسرائيل

اخبار إسرائيل

حرب غزة

العدوان على غزة




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة