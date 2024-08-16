اليوم السابع
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الرئيس السيسى ونظيره الأمريكى يستعرضان نتائج جولة مفاوضات الدوحة بشأن الأوضاع فى غزة

الجمعة، 16 أغسطس 2024 09:06 م
الرئيس السيسى ونظيره الأمريكى يستعرضان نتائج جولة مفاوضات الدوحة بشأن الأوضاع فى غزة الرئيس السيسي
كتب محمد الجالى

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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مساء اليوم من الرئيس الأمريكي جو بايدن، تناول الأوضاع بالمنطقة وجهود استعادة الاستقرار الإقليمي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيسين استعرضا نتائج جولة المفاوضات التي عقدت بالدوحة على مدار اليومين الماضيين، في إطار تنفيذ البيان المشترك المصري-الأمريكي-القطري، بشأن التوصل لوقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة، وتبادل الرهائن والمحتجزين، وإنهاء المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني في غزة، واتفقا على مواصلة وتكثيف الجهود المشتركة خلال الأيام المقبلة للتوصل لاتفاق في هذا الصدد.







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