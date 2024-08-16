الخارجية الروسية: قصف المركز التجارى فى دونيتسك عمل إرهابى مخطط له

وكالات

أعلنت الخارجية الروسية أن قصف المركز التجارى فى مدينة دونيتسك "عمل إرهابي مخطط له من قبل النازيين الجدد الأوكرانيين"، بحسب روسيا اليوم.

وقالت الخارجية فى بيان لها، يوم الجمعة، إن "الهجوم الدنيء على المركز التجارى يعتبر عملا إرهابيا مخططا له من قبل النازيين الجدد الأوكرانيين وخطوة يائسة للقوات المسلحة الأوكرانية على خلفية التقدم المستمر للقوات الروسية على خط التماس".

وأضافت أن "الهدف منه قتل مواطنين مدنيين وإثارة الذعر، ومن الواضح أن كييف حصلت على شيك على بياض من الرعاة الغربيين لارتكاب أكبر عدد ممكن من الفظائع تجاه السكان المدنيين بهدف زعزعة الاستقرار داخل بلادنا".

وأشارت إلى أن "قسوة نظام كييف وأساليبه الإرهابية تؤدى إلى عكس ما يسعى إليه، حيث يتكاتف مواطنونا ضد المخاطر، ويزداد عدد المتطوعين الراغبين فى التعاقد مع وزارة الدفاع الروسية وحماية الوطن".

وأضاف البيان: "ندين بحزم الأعمال الإرهابية البربرية الجديدة من قبل نظام كييف. وسيحدد التحقيق المجرمين الأوكرانيين الذين قصفوا المركز التجارى فى دونيتسك وارتكبوا هجمات أخرى، ولا مفر من أن ينالوا العقاب القاسى على ما اقترفوه".

وأكدت الخارجية الروسية أن "ردنا سيكون شديدا بأكبر قدر ممكن. ونحن ندعو المجتمع الدولى والمنظمات الدولية... إلى إدانة القتل الجماعى للسكان الأبرياء فى دونيتسك".

وكانت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية قد أعلنت عن تعرض مركز "غالاكتيكا" التجارى للقصف من قبل القوات الأوكرانية، يوم الجمعة، مما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 11 شخصا بجروح، حسب بيانات السلطات.