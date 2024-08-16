اليوم السابع
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الجمعة، 16 أغسطس 2024 07:15 م
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الحد الأدنى للقبول بفصول الفندقية والسكرتارية الطبية بالوادى الجديد 220 درجة

الجمعة، 16 أغسطس 2024 07:06 م
الحد الأدنى للقبول بفصول الفندقية والسكرتارية الطبية بالوادى الجديد 220 درجة اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد
الوادى الجديد- ماهر البهنساوى

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اعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، الحد الأدنى للقبول بفصول الخدمات الفندقية - نظام التعليم والتدريب المزدوج- للعام الدراسى 2024 /2025 بمجموع 220 درجة، وذلك للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2023 /2024، و ذلك فى ضوء إتاحة الفرص لجميع طلاب المحافظة؛ لاستكمال دراستهم بالتعليم الفنى حيث أن نظام التعليم والتدريب المزودج يعد الأول من نوعه لخدمة أبناء الإقليم.

وأوضح المحافظ أنه من المقرر أن يبدأ العمل هذا العام بمقر مدرسة الشهيد سمير محمد إسماعيل بالخارجة بتخصصات "فنى طاهي- فنى مضيف"، فيما تقرر العمل بمدرسة موط الثانوية التجارية بتخصصات " فنى مشرف غرف - فنى مضيف".

وفى سياق آخر، قرر المحافظ فتح فصل لتخصص السكرتارية الطبية بمدرسة موط الثانوية التجارية بالداخلة بحد أدنى 220 درجة أيضًا؛ وذلك تلبيةً لرغبة أولياء الأمور وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، والتقديم من خلال الرابط التالى من الٱن وحتى يوم الأثنين الموافق 19 أغسطس الجارى :
https://dualedu.moe.gov.eg/home







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