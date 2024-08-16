البرلمان العربى يرفض التدخلات الخارجية فى شئون الصومال أو المساس بوحدة أراضيه

(أ ش أ)

أكد رئيس البرلمان العربى عادل بن عبد الرحمن العسومي، على موقف البرلمان العربى الرافض لأية محاولات للتدخل فى الشئون الداخلية لجمهورية الصومال الفيدرالية أو انتهاك سيادتها أو المساس بسلامتها الإقليمية ووحدة أراضيها، مشيرا إلى أن أمن واستقرار جمهورية الصومال واحترام سيادتها هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية لرئيس البرلمان العربي في القاهرة، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس الصومالي إلى مصر.

وأشاد العسومي - خلال اللقاء - بجهود الرئيس حسن شيخ محمود من أجل تحقيق الأمن والاستقرار، وتحقيق التنمية الشاملة في جمهورية الصومال ومواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية، مؤكدًا في الوقت ذاته دعم البرلمان العربي للجهود التي تبذلها جمهورية الصومال الفيدرالية في حربها على الإرهاب، مثمنًا النجاحات التي حققتها على صعيد هذا الملف.

وجدَّد رئيس البرلمان العربى التهنئة للرئيس حسن شيخ محمود بمناسبة انتخاب جمهورية الصومال الفيدرالية عضوًا غير دائم في مجلس الأمن الدولي لدورة (2025-2026)، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل قيمة مضافة للدبلوماسية العربية في منظمة الأمم المتحدة، بما سوف ينعكس إيجابا على تناول القضايا العربية في هذه المنظمة الأممية.

من جهته، أشاد الرئيس حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية بدور البرلمان العربي والجهود التي يقوم بها من أجل الدفاع عن القضايا العربية من خلال توظيف دور الدبلوماسية البرلمانية في تحقيق مصالح الشعب العربي الكبير.