اليوم السابع
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الجمعة، 16 أغسطس 2024 04:39 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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البحرية المغربية تحبط محاولة 124 أفريقيا الهجرة بطريقة غير شرعية

الجمعة، 16 أغسطس 2024 03:21 م
البحرية المغربية تحبط محاولة 124 أفريقيا الهجرة بطريقة غير شرعية مهاجرين ـ أرشيفية
الرباط (أ ش أ)

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اعترضت وحدة تابعة للبحرية الملكية المغربية، على بعد 240 كيلومترا جنوب غرب مدينة الداخلة المغربية، قاربا كان على متنه 124 شخصا أثناء محاولتهم الهجرة بطريقة غير مشروعة، بينهم 12 امرأه، ينحدرون جميعا من أفريقيا جنوب الصحراء.

وذكر بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية، أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم، وكانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري، تلقوا الإسعافات الأولية، قبل نقلهم إلى ميناء الدخيلة وتسليمهم لسلطات الأمن المختصة للقيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.







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