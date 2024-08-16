الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى الأربعاء المقبل

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من الجمعة 16 أغسطس 2024 إلى الأربعاء 21 أغسطس 2024.

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة ، كما يلى :

- يسود طقس حار رطب نهاراً على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلاً.

- شبورة مائية خفيفة صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

- رياح معتدلة تنشط أحياناً على كافة الأنحاء.

- نشاط للرياح يوم السبت 17 أغسطس على شواطئ بلطيم - الإسكندرية - العلمين - مطروح ) وسرعة الرياح ( 40 : 50 كم / س) وارتفاع الأمواج ( 2 : 2.5 م)

ويشهد اليوم الجمعة، طقس حار رطب نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 34 والصغرى 25، ومطروح العظمى 33 درجة والصغرى 25، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 29، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 31.