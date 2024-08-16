إعصار "أمبيل" يجتاح سواحل اليابان وتعطل حركة الطيران والقطارات والكهرباء

أ ش أ

اجتاح إعصار "أمبيل" الهائل، سواحل اليابان، المطلة على المحيط الهادئ مصحوبًا برياح شديدة وأمطار غزيرة اليوم /الجمعة/؛ مما أدى إلى إلغاء مئات الرحلات الجوية والقطارات فى منطقة طوكيو وترك أكثر من 4000 منزل بدون كهرباء.



وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية - فى بيان نقلته صحيفة "جابان توداي" اليايانية - إن الإعصار أمبيل، الذى يقف على بعد حوالى 300 كيلومتر جنوب طوكيو، ضرب المناطق المتضررة مصحوبا برياح تصل سرعتها إلى 216 كيلومترا فى الساعة؛ وهو يتجه شمالا.



ورجحت الوكالة ألا يصل الإعصار إلى اليابسة، بل سيتجه نحو الشمال الشرقى على طول سواحل منطقة هونشو، وقد يلتف حول منطقة طوكيو، التى يسكنها حوالى 40 مليون شخص، قبل أن يعود إلى المحيط الهادئ اعتبارًا من غد السبت.



وصنفت الأرصاد، نظام الطقس الحالى فى العديد من مناطق اليابان بأنه "قوى للغاية"، وهو أقل بدرجة واحدة من أعلى فئة من "الإعصار العنيف"، مع سرعة رياح قصوى تبلغ 105 عقدة (195 كم فى الساعة). وحذرت السكان من "ضرورة توخى حالة تأهب قصوى تحسبا للعواصف والأمواج العالية والانهيارات الأرضية والفيضانات" فى منشور لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



وتوقع مركز التحذير المشترك من الأعاصير التابع للجيش الأمريكى أن تصل سرعة الرياح القصوى إلى 110 عقد، وعواصف تبلغ سرعتها 135 عقدة قبالة منطقة تشيبا الساحلية شرق العاصمة اليابانية.



ووسط ذلك، انقطعت الكهرباء عن أكثر من 4000 أسرة فى المحافظات المجاورة لطوكيو، خاصة تشيبا، حتى صباح اليوم الجمعة بسبب الإعصار، وفقًا لمشغل المرافق. كما ألغت شركة طيران نيبون 335 رحلة محلية ودولية اليوم، مع التخطيط لإلغاء المزيد من الرحلات غدا /السبت/؛ مما أثر على حوالى 72 ألف مسافر. وألغت الخطوط الجوية اليابانية - حتى الآن - 361 رحلة جوية؛ لتصل إلى 57 ألف عميل.



كما جرى إغلاق أجزاء رئيسية من شبكة خدمات القطارات السريعة فى اليابان اليوم، بما فى ذلك القسم المزدحم بين طوكيو وناجويا، فى حين أغلق مشغل طوكيو ديزنى لاند المنتزه من الساعة الثالثة بعد الظهر (بالتوقيت المحلي).



يأتى الإعصار فى الوقت الذى تحتفل فيه اليابان بأسبوع عطلة عيد الأوبون؛ حيث يعود الملايين إلى مسقط رأسهم، وبعد أيام من هطول أمطار قياسية من العاصفة الاستوائية ماريا على أجزاء من الشمال.