اليوم السابع
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إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بطريق العلاقى بأسوان

الجمعة، 16 أغسطس 2024 04:07 ص
إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بطريق العلاقى بأسوان إسعاف - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح

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أصيب 7 أشخاص فى حادث وقع فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، على طريق العلاقى بمحافظة أسوان، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.

تلقت تلقت مديرية الشئون الصحية بأسوان تحت إشراف الدكتور محمد سعيد وكيل وزارة الصحة بأسوان، والدكتور مصطفى أبو المجد مدير عام الطب الوقائى، إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل على طريق العلاقى.

وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص، تم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى أسوان التخصصى لتلقى العلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

 







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