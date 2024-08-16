إصابة 5 فى مشاجرة بسبب أولوية المرور بجرجا جنوب سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج، من السيطرة على مشاجرة بدائرة قسم شرطة جرجا، جنوب المحافظة بين طرفين بسبب أولوية المرور بالشارع، نتج عن المشاجرة إصابة 2 من الطرف الأول، و3 من الطرف الثانى، تم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.

كان اللواء صبرى صالح عزب، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب، يفيد بوجود مشاجرة بدائرة قسم شرطة جرجا، ووجود مصابين، تم تعين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان المشاجرة، والحالة الأمنية مستقرة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط قسم شرطة جرجا بوجود مشاجرة بين " طرف أول " سعد ج س ا 25 سنة سائق توك توك مصاباً " بجرح قطعي بفروة الرأس وكدمات متفرقة بالجسم " وتم تحويله لمستشفي سوهاج الجامعي، شقيقه شادي ج س ا21 سنة عامل مصاباً " بجرح بالوجه وكدمات بالرأس واليد اليسري " ويقيمان دائرة القسم.

وبين " طرف ثان " علي م ص ب 42 سنة عامل مصاباً " بجرحين قطعيين بالجبهة " وتم تحويله لمستشفي سوهاج الجامعي، ومحمود ك ح ي 18 سنة عامل مصاباً " بجرح قطعي بفروة الرأس " وتم تحويله لمستشفي سوهاج الجامعي، عبد الله م ع 17 سنة عامل مصاباً " جرح قطعي بفروة الرأس وجرح قطعي بالأذن اليمني " وتم تحويله لمستشفي سوهاج الجامعي ومقيمين دائرة مركز جرجا.

تم ضبط طرفـي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الأول سلاح أبيض سكين وبحوزة الأول

من الطرف الثاني سلاح أبيض مطواة تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدى كل منهما علي الآخر بالسب والضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب أولولة المرور، تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.