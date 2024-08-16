إصابة 5 أشخاص إثر تصادم سيارة مع توك توك فى الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أصيب 5 أشخاص بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح، نتيجة تصادم سيارة مع توك توك بطريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي دائرة مركز أبوصوير بالإسماعيلية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لاسعافهم ورعايتهم طبيا.

وكان اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم سيارة مع توكتوك بالطريق الزراعي على كوبري شعيب اتجاه الإسماعيلية دائرة مركز ابوصوير.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث الذى أسفر عن إصابة 5 اشخاص بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة الحادث، وتم نقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي، لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

كما تم تحرير المحضر اللازم بالحادث، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.