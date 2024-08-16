إصابة 17 سوريًا وحالات هلع فى مدينة سلمية بعد زلزال ضرب البلاد

كتب عبد الوهاب الجندى

أصيب 17 سوريًا بجروح طفيفة وحالات هلع جراء الهزة الأرضية التي وقعت اليوم غرب مدينة سلمية بريف حماة الشرقي في سوريا.

وسجل مرصد الزلازل الأردني، اليوم الجمعة، زلزالين شرق حماة السورية بقوة 5.1 درجة و3.5 درجة على مقياس ريختر.

وقال المرصد إن الزلزالين وقعا في تمام الساعة 1:15 و 1:18 مساء على التوالي، وبعمق 5 كلم.

وذكر مدير مشفى سلمية الوطني الدكتور أسامة ملحم في تصريح لـ"سانا" أنه تم إسعاف 12 شخصاً للمشفى أصيبوا بجروح وكدمات بأجسامهم نتيجة تدافعهم وسقوطهم على الارض خلال خروجهم مسرعين من منازلهم، فضلاً عن إسعاف 5 آخرين بحالات هلع وانهيار عصبي جراء الهزة الأرضية، مشيراً إلى أنه تم تقديم الإسعافات والعلاج اللازم للمصابين.

وأعلن المركز الوطني للزلازل أن محطات الرصد الزلزالي سجلت الهزة عند الساعة 13.15 وكان مركزها على بعد 23 كيلومتراً شرق مدينة حماة، لافتاً إلى استمرار تسجيل الهزات الضعيفة إلى متوسطة الشدة خلال المرحلة المقبلة.