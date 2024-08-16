إزالة 3 حالات تعد على أراض زراعية بمساحة 525 مترا غرب الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت مدن محافظة الأقصر، حملات إزالة التعديات ضمن أعمال المرحلة الأولى بالموجة الـ23 لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف جهات الولاية بمراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك ضمن جهود الدولة المكثفة لاسترداد أراضي الدولة والتصدي لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف حفاظا على هيبة وحقوق الدولة.

وفى هذا الصدد أعلن علي عثمان رئيس مركز ومدينة أرمنت، عن تنفيذ 3 حالات إزالة تعدى على أرض زراعية على مساحة 525 متر بقرية المحاميد، وتنوعت الحالات بين أسوار بالطوب الأحمر والأبيض، وذلك فى إطار توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن، بتنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة 23 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد.

وتمت الإزالة بمعدات الوحدة المحلية في وجود قوة أمنية من مركز شرطة أرمنت،كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة، حيث شارك فى الإزالة رئيس قرية المحاميد ومدير وموظفى المتابعة ومشرفى التنظيم ومدير الحملة بالمركز، ومشرف حماية الأراضي ومشرف الإصلاح الزراعى.

ومن الجدير بالذكر أن الموجة الـ23 من حملات الإزالة على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف جهات الولاية بمراكز ومدن وقرى المحافظة، يتم تنفيذها على 3 مراحل ،حيث يجرى تنفيذ المرحلة الأولى فى الفترة من 6 حتى 26 يوليو الجاري، تليها المرحلة الثانية فى من 3 إلى 23 أغسطس، وتختتم بالمرحلة الثالثة فى الفترة من 31 أغسطس حتى 20 سبتمبر 2024.



أعمال تنفيذ 3 حالات تعدي على أراض زراعية بمساحة 525 متر



تنفيذ 3 حالات تعدي على أراض زراعية بمساحة 525 متر بأرمنت



جانب من تنفيذ 3 حالات تعدي على أراض زراعية بمساحة 525 متر



