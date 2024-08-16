إزالة مخالفات بناء ومصادرة معدات المقاولين بدمياط الجديدة

دمياط - معتز الشربيني

صرح الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أنه تم تنفيذ عدد من الحملات على مدار الأسبوع، أسفرت عن إزالة مخالفات بناء بقطع أراض سكنية، وذلك ضمن جهود جهاز المدينة للتعامل الفورى مع المخالفات بالمدينة.

وأوضح رئيس الجهاز أن ذلك يأتي فى ضوء توجيهات المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتعليمات المهندس أمين غنيم نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بمواجهة المخالفات، وسرعة التعامل معها، وعدم التصالح على أى مخالفات بناء جديدة، والإزالة الفورية لأى مخالفة بناء حديثة، وتشكيل فرق متابعة على أرض الواقع من الإدارات المعنية، مهمتها رصد المخالفات، وسرعة التعامل معها.

وأضاف رئيس الجهاز أن حملات المتابعة والرصد المستمرة داخل أحياء المدينة، وحرص جهاز المدينة على تنفيذ خطة الدولة فى التعامل السريع مع المخالفات، الذين يحاولون استغلال ظروف الإجازات والعطلات الرسمية، أسفرت عن إيقاف محاولة بناء دور مخالف بالشاليه رقم( 2أ /67) بمنطقة الشاليهات، وكذا إيقاف أعمال لمحاولة تقفيل مظلة وبناء دور مخالف بالقطعة رقم (29/13) بالمجاورة الثانية بنطاق الحي الأول، وتم أيضا إيقاف أعمال لمحاولة تقفيل مظلة بالقطعة رقم (129/171) بالمجاورة (29) بنطاق الحي الخامس، وإيقاف أعمال الشروع فى بناء مظلة بالقطعة رقم (26/16) بالمجاورة السادسة بنطاق الحي الثاني بمدينة دمياط الجديدة، وذلك بالمخالفة للإشتراطات البنائية والترخيص الصادر للقطعة.

وأفاد رئيس الجهاز بأنه تم التحفظ على معدات المقاولين، ومصادرة مواد البناء والمضبوطات، وإيداعها المخازن المركزية بالجهاز، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة المقررة في هذا الشأن حيال المخالفين.

وفي السياق ذاته، شدد رئيس الجهاز على الإدارات المعنية بالجهاز، بضرورة إستمرار بذل أقصى الجهود، وتكثيف الحملات والمرور الدورى والمكثف على مدار الساعة بجميع أحياءالمدينة، للتأكد من الانضباط والإزالة الفورية لأى مخالفة فى مهدها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين ووفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن، وعدم التهاون مع أي مخالفة عشوائية بالمدينة، تنفيذا للقرارات الصادرة بشأن التصدى والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء والإشغالات، للحفاظ على النسق الحضاري والمعمارى للمدن الجديدة.

نوه رئيس الجهاز إلى أن حملات المتابعة والرصد المستمرة، تتم تحت إشراف المهندس صلاح عبد الهادي نائب رئيس الجهاز، والمهندس عاصم اللبان المشرف العام على الإدارة العامة للتنمية بالجهاز، واللواء ياسر شحاتة مدير إدارة الأمن بالجهاز، والعميد يحيى الشاذلي رئيس قطاع شرطة التعمير لمدن شرق، الرائد هشام عبد العزيز رئيس قسم شرطة التعمير بالمدينة، والمقدم محمد حسونة رئيس مباحث قسم شرطة التعمير بالمدينة، ومسئولي لجنة إزالة التعديات والإشغالات بالجهاز.