أوكرانيا: عدد قتلى الجيش الروسي يصل لـ 595 ألفا و620 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

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أعلن الجيش الأوكراني، عن ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 595 ألفا و620 جنديا، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أفادت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية، أن الجيش الروسي تكبد خلال الساعات الـ24 الماضية، 1220 جنديا ما بين قتيل وجريح.

وبحسب هيئة الأركان الأوكرانية، فقدت روسيا أيضا منذ بدء العملية العسكرية "8 آلاف و484 دبابة و16 ألفا و426 من المركبات المدرعة و16 ألفا و868 من النظم المدفعية و1154 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و922 من أنظمة الدفاع الجوي و2428 من صواريخ كروز و367 طائرة مقاتلة و328 مروحية و28 سفينة حربية، فضلا عن 2813 من المعدات الخاصة وغواصة واحدة و22 ألفا و775 من المركبات وخزانات الوقود و13 ألفا و598 طائرة بدون طيار".