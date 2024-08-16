أوكرانيا: الجيش الروسى يقصف 36 بلدة تابعة للإقليم "سومى" الحدودى آخر 24 ساعة‎

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أعلنت الشرطة المحلية لإقليم سومي، شمال شرق أوكرانيا، أن شخصا لقى حتفه بينما أصيب 3 آخرون، جراء قصف شنته القوات الروسية على الإقليم فى أخر 24 ساعة.



وذكرت الشرطة - فى بيان أذاعته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - أن الجيش الروسى قصف 36 بلدة تابعة للإقليم خلال اليوم الماضي، ونتيجة لذلك، قُتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون.

وأعلنت أنه جرى تسجيل 177 هجوما ألحق أضراراً بمبنى إدارى و6 سيارات ومخزن ومرآب ومقطورة. بالإضافة إلى ذلك، اشتعلت النيران فى منزلين.



وأضاف البيان أنه "فى ليلة وصباح 16 أغسطس، أطلق الجيش الروسي، النار 23 مرة على المجتمعات الحدودية فى منطقة سومي، وتم تسجيل 65 انفجارًا استهدف بلدات يوناكيفكا وميروبيلسكا وبيلوبيليا وكراسنوبيليا وفيليكوبيساريفكا وبيريزيفكادا وهلوخيف وإسمان".



وتابع البيان إن الروس قصفوا - أيضا - بلدة كراسنوبيليا بقذائف الهاون والمدفعية وطائرة بدون طيار وقنابل جوية موجهة وأطلقوا قذائف الهاون وضربوا مجتمع بيلوبيليا بطائرة بدون طيار وقنابل جوية موجهة.