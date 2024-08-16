اليوم السابع
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الجمعة، 16 أغسطس 2024 10:46 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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ألمانيا تدين عنف المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين فى الضفة الغربية

الجمعة، 16 أغسطس 2024 09:17 م
ألمانيا تدين عنف المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين فى الضفة الغربية مستوطنين
أ ش أ

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 أدانت وزارة الخارجية الألمانية، عنف المستوطنين المتطرفين الذين هاجموا وأضرموا النيران فى قرية فلسطينية فى الضفة الغربية أمس؛ مما أدى إلى مقتل فلسطيني، مؤكدة أن هذا العنف "غير مقبول؛ ويجب أن يتوقف على الفور".

وأكدت الخارجية الألمانية - فى تغريدة على منصة (إكس) اليوم - أنه من حق الفلسطينيين، العيش فى أمان، مشددة على التزام إسرائيل بحماية الفلسطينيين فى الضفة الغربية، ووقف هذه الهجمات، وملاحقة الجناة وأنه يجب ألا يكون هناك أى إفلات من العقاب لمثل هذه الأعمال العنيفة .







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غزة

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الاحتلال الإسرائيلى




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