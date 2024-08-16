أفواج سياحية كبيرة تستمتع بزيارة معابد الكرنك رغم حرارة الطقس.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

رغم ارتفاع درجات الحرارة تشهد معابد الأقصر ومعابد الكرنك بوسط مدينة الأقصر حالة من الإقبال السياحى من الأفواج القادمة من حول العالم للاستمتاع بتلك الأيام خلال فترة الصباح، حيث تستمر الزيارات السياحية والإقبال الكبير من مختلف دول أوروبا وآسيا والأمريكتين.

ويحصل السياح لدى تواجدهم فى الأقصر، على شحنة مبهجة من الجولات والرحلات صباحاً ومساء للاستمتاع بالرحلات الأبرز حول العالم، والتى تجذب الجميع للتنزه صباحاً فى المعالم الأثرية شرق وغرب الأقصر، والتنزه ليلاً فى شوارع المدينة بعربات الحنطور وعلى الكورنيش وغيرها من المظاهر المبهجة.

جدير بالذكر أنه تشهد محافظة الأقصر حالة من زيادة الحركة السياحية الوافدة لمدن الصعيد السياحية ولاسيما الأقصر وأسوان بداية من شهر أغسطس الجارى، حيث إن مطار الأقصر يستقبل حاليا نحو 4 رحلات شارتر أسبوعيا من إسبانيا، فضلا عن رحلتين أسبوعيا من فرنسا، ورحلة من إيطاليا، فضلا عن الرحلات الأخرى القادمة من بعض دول جنوب شرق آسيا وأمريكا، كما أن هناك أعداد كبيرة من السياح الصينيين متواجدين حاليا بالأقصر، حيث ساهم التخفيض الذى منحته وزارة السياحة على أسعار تذاكر دخول المناطق الأثرية بالأقصر وأسوان والمقدر بـ20% بنسبة كبيرة فى تواجد السياح خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس.



أفواج سياحية تتوافد بكثافة على معابد الكرنك



إقبال سياحى كبير فى معابد الكرنك



إقبال سياحى مميز من حول العالم للإستمتاع في معابد الكرنك



اقبال مميز من حول العالم للإستمتاع في معابد الكرنك رغم حرارة الطقس



التوافد السياحى الكبير فى معابد الكرنك



السياح يستمتعون فى معابد الكرنك



جانب من الإقبال السياحى الكبير بالكرنك



جانب من توافد السياح الكبير بمعابد الكرنك



سياح العالم يتوافدون على معابد الكرنك