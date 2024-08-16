«صحة الشرقية» تكشف تفاصيل احتفالية تعافى 83 مريضا من السرطان بالسعديين

كتب محمد شعلان

كشف الدكتور هاني جمعة وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الشرقية، تفاصيل تنظيم الاحتفالية السنوية للمتعافين من مرض السرطان بمركز علاج الأورام السرطانية في مستشفى السعديين المركزى بمركز منيا القمح.

وقال جمعة، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميين هبة حسين ومحمد الشاذلي، على القناة الأولى والفضائية المصرية: «احتفلنا بشفاء 82 مريضا من الأورام في مستشفى بقرية مصرية، والمستحيل ليس مصريا، وقرية السعديين لها من اسمها نصيب».

وتابع وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الشرقية: «عدم الاستسلام أهم أسباب النجاح، والمرضى كان لديهم يقين بالله بأنهم يمكنهم قهر هذا المرض اللعين».

وأوضح الدكتور هاني جمعة وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الشرقية ، أنهم أكدوا أنّ العاملين بالمركز قدموا لهم كل الدعم، مشددًا، على أن المركز يعمل في إطار البروتوكولات العالمية، وليس من حق أي أحد التغيير أو الإضافة إلا بعد تشكيل لجنة متخصصة، وتُعرض البروتوكولات العلاجية على اللجنة الطبية المتخصصة وفريق من الصيدلة الإكلينيكية.