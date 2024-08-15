1318 طالبا وطالبة يؤدون اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية بسوهاج.. صور

سوهاج محمود مقبول

شهد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، جانباً من فعاليات الاختبارات البدنية والمهارية والشخصية بكليه التربية الرياضية، وذلك خلال تفقده سير أعمال اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكلية، يرافقه الدكتور مؤمن عبد العزيز عميد الكلية، والدكتور شعبان حلمي المشرف العام علي الاختبارات وعدد من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية المشرفين على اللجان الفرعية المختلفة للاختبارات.

وخلال الجولة تفقد الدكتور حسان النعماني لجان الاختبارات بالكلية، واستطلع آراء الطلاب فى مستوى الاختبارات، مؤكداً علي حرص الجامعة علي توفير المناخ الملائم وكافة سبل الراحة للطلاب وأولياء أمورهم خلال أداء الاختبارات، متمنياً لهم التوفيق فى إجراء اختبارات القدرات التى تؤهلهم للإلتحاق بكلية التربية الرياضية.

وأكد الدكتور مؤمن عبد العزيز علي انتظام سير أعمال اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة، التي تتم داخل الكلية وفقاً لقواعد وإجراءات اختبارات القبول الصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات، حيث استقبلت الكلية 1318 طالبا وطالبة لأداء اختبارات القدرات حتى الآن.

وأشار الدكتور شعبان حلمي الى ان لجان أداء الطلاب للإختبارات، تضم لجان القدرات البدنية، والمهارات، والسمات الشخصية، ولجان اختبارات الطول والوزن يسبقهم الكشف الطبي،وذلك علي مدار ثلاث أيام و يتم الإنتهاء بالقومسيون الطبي.



أختبار القدرات بسوهاج



الترحيب برئيس الجامعة



رئيس الجامعة بالإختبارات



طالبة أخرى تؤدى الإختبار