وكيل تعليم كفر الشيخ ينفي وفاة مدرس بأزمة قلبية

كفر الشيخ- محمد سليمان

نفي محمد عبدالله ، وكيل وزارة التعليم بكفرالشيخ ما تردد علي عن وفاة مدرس لغه ايطاليه بأحد مدارس كفر الشيخ متأثرا بأزمة قلبية بعد بعد علمه بإلغاء إضافة درجة اللغه الايطاليه للمجموع.

وأكد وكيل وزارة التعليم بكفرالشيخ أن محافظة كفرالشيخ لايوجد بها مدرسين للغة الايطالية وان ما نشر على أحد الصفحات بالفيسبوك عار تماما عن الصحة، وأن تلك الصفحه (فيك) .

وأضاف وكيل تعليم كفر الشيخ، أنه بالبحث تبين أن هناك مدرس لغه فرنسيه بنفس الاسم بإدارة قلين التعليمية بأحد المدارس الثانوية ، وبسؤاله عن صحة ما نشر تبين لنا عدم معرفته بالموضوع من رمته، مطالبا بتحري الدقة قبل نشر أي معلومات غير صحيحة.