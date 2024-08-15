وكيل الأزهر يعتمد نتيجة رواق العلوم الشرعية والعربية بنسبة نجاح 79 %

كتب لؤى على

اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة اختبارات رواق العلوم الشرعية والعربية بـ الجامع الأزهر الشريف وفروع الرواق الأزهري بمحافظات الجمهورية، والتي عُقدت في يونيو الماضي واستمرت لمدة 30 يومًا، بنسبة نجاح تصل إلى 79%.

وقال الدكتور محمد الضويني، أن نسبة النجاح المرتفعة، تؤكد التزام الدراسين بمسؤولياتهم الدراسية، وتدل على كفاءة منظومة الأروقة في تحقيق أهدافها، مشيدًا بالكوادر التدريسية والإدارية العاملة في الأروقة على مستوى فروع الأروقة المنتشرة بالمحافظات، مؤكدًا على أهمية دورهم في تحقيق هذا النجاح المتميز.

وأوضح الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف على الأنشطة العلمية للجامع الأزهر، أنه تقدم لأداء الاختبارات برواق العلوم الشرعية والعربية 20400 دارسًا، في جميع مراحله ومستوياته: التمهيدية والمتوسطة والتخصصية، وتم توزيعهم على 27 مقرًّا بجميع محافظات الجمهورية، وكانت نسبة النجاح 79 %، مضيفًا أن رواق العلوم الشرعية والعربية يقدم برامج متخصصة في العلوم الشرعية واللغة العربية للدارسين من جميع الفئات العمرية، وتأتي هذه النتيجة المتميزة لتؤكد على جودة التعليم بالرواق وكفاءة منسوبيه.

وبين الدكتور هاني عودة مدير الجامع الأزهر، أن النتائج متاحة على بوابة الأزهر الإلكترونية، بالإضافة لفتح باب التظلمات ابتداءً من السبت المقبل 17 أغسطس 2024 م إلى الخميس المقبل 22 أغسطس 2024 م، على أن يكون التقدم بالتظلم يدويًا بالجامع الأزهر ومقرات الإدارات الفرعية للرواق الأزهري بالمحافظات.

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