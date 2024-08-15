وكيل أوقاف الإسكندرية يكرم 15 موظفًا بالمديرية اجتازوا دورة مكافحة الحرائق

الإسكندرية- أسماء على بدر

كرم الشيخ سلامة عبد الرازق نجم وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، 15 موظفاً اجتازوا دورة الإطفاء ومكافحة الحرائق بإدارة الحماية المدنية بالإسكندرية وذلك برعاية الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، وفي إطار سعي الوزارة لرفع كفاءة منتسبيها في شتى المجالات.

وأكد وكيل أوقاف الإسكندرية، أن الوزارة لا تألوا جهدا في إعداد وتدريب منتسبيها في شتى المجالات لزيادة كفائتهم وتنمية مهاراتهم لمواكبة التطورات في كافة المجالات ليكونوا في خدمة دينهم ووطنهم.

يذكر أنه عقدت مديرية أوقاف الإسكندرية اليوم الخميس لقاء البناء الثقافي للأئمة والواعظات بمركز الإسكندرية للتدريب بمحافظة الإسكندرية تحت عنوان التوعية بالقضية السكانية والخدمات الحكومية ذات الصلة. بحضور الشيخ سلامة عبد الرازق نجم وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية الشيخ وسام كاسب مدير المتابعة و المهندسة إيمان الخولي مدير مركز إسكندرية للتدريب التابع لمحافظة الإسكندرية، ومحمد فهمي مدير وحدة السكان بديوان عام المحافظة، والدكتورة إيمان عبد الفتاح مدير عام الادارة العامة للتعليم المجتمعي بمديرية التربية والتعليم.

وخلال محاضرته أكد وكيل أوقاف الإسكندرية، أن الإسلام الحنيف يدعو إلى الاعتدال في كل شئ فهو يذم الإفراط و التفريط و يدعو إلى الوسطية كما قال ربنا تبارك وتعالى " وكذلك جعلناكم أمة وسطا" .