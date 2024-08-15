اليوم السابع
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وزيرة البيئة: الانتهاء من المرحلة الأولى والثانية للخريطة التفاعلية لمخاطر المناخ

الخميس، 15 أغسطس 2024 06:00 ص
وزيرة البيئة: الانتهاء من المرحلة الأولى والثانية للخريطة التفاعلية لمخاطر المناخ التغيير المناخى -أرشيفية
كتبت منال العيسوى

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أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن أحد أهم المحاور الفرعية للبيئة في برنامج الحكومة الجديد يستهدف التصدي لآثار تغير المناخ والتكيف معه، والذى يتضمن تنفيذ العديد من الانشطة في إطار ضمن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، أنه سيتم إعداد إطار عمل للخطط التتفيذية القطاعية لاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وسيتم الانتهاء من المرحلة الأولى والثانية للخريطة التفاعلية لمخاطر التغيرات المناخية.

وأوضحت وزيرة البيئة في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم إنشاء نظام للرصد والإبلاغ والتحقق من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، إضافة الى الانتهاء من مشروع صياغة خطط التكيف الوطنية فى مصر، واستكمال الإطار التنفيذي والمؤسسي لإصدار سندات الكربون بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية، كما سيتم إعداد تقييم لفجوات واحتياجات وحدات تغير المناخ بالوزارات والجهات المعنية، و بناء قدرات هذه الوحدات، لدمج أهداف استراتيجية التغيرات المناخية بخطط العمل القطاعية، كما يتضمن هذا النشاط إعداد خطة العمل للحوكمة وادارة العمل فى مجال تغير المناخ بالقطاعات المختلفة.







البيئة

المناخ

تغير المناخ

المخلفات

الصناعة

الاستثمار البيئي

التلوث

الموارد الطبيعية

الاستيراتيجية الوطنية للمناخ

الحوكمة



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