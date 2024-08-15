نائب محافظ قنا يتابع معدلات الأداء والموقف النهائى بملف تقنين أراضى أملاك الدولة

قنا صابر سعيد

عقد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، اجتماعا موسعا عبر تقنية فيديو كونفرانس، مع رؤساء الوحدات المحلية، من داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، لمتابعة آخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، والوقوف على معدلات الأداء والموقف النهائي والملفات المتبقية ونسب التنفيذ.

جاء ذلك بحضور المهندس صالح إبراهيم بغدادي رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظتي قنا والأقصر، وصابر سعيد، مدير عام إدارة أملاك الدولة.

واستمع نائب محافظ قنا، خلال الاجتماع إلي آخر المستجدات في ملف تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، وناقش سير عمل اللجان وأطلع على ما تم إنجازه من الأعمال، مطالبا تقديم كافة التسهيلات لتسريع وتيرة العمل بالمنظومة، و الإنتهاء من الملفات ورفع معدلات الأداء، وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017، ولائحته التنفيذية، بهدف تحقيق الاستقرار للمواطنين، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار المتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية لهذا الملف.

و شدد نائب محافظ قنا، خلال الاجتماع، علي تكثيف العمل وسرعة الإنتهاء من استكمال حصر كافة الأصول المملوكة للدولة فى المواعيد المقررة، لتحقيق المصلحة العامة وتعظيم الإستفادة منها في المشروعات القومية، لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، موجها الشكر لرؤساء الوحدات المحلية والفرق المعاونه لهم علي جهودهم في ملف حصر أملاك الدولة.



