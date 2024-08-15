نائب محافظ الدقهلية: ملف التصالح على رأس العمل بالمرحلة الحالية

الدقهلية شريف الديب

كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم، الخميس، الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، بعقد اجتماع لمتابعة العمل بملف التصالح وتحديد المشاكل والمعوقات لحلها ومتابعة العمل بمركز ومدينة المنصورة، حيث تفقد المركز التكنولوجي لمتابعة سير استخراج شهادات البيانات للمواطنين.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد صلاح السكرتير العام للمحافظة، والدكتور عماد عبدالله السكرتير المساعد للمحافظة ، والمهندسة ريهام عبدالشافي مدير المكتب الفني للمحافظ ومسئول متابعة ملف التصالح ، والمهندسة فريده عبدالله مدير عام الشئون الهندسية بالمحافظة، وحسين البغدادي مدير الإدارة العامة للحوكمة والمراجعة الداخلية والمهندس ماهر أبوالمجد مدير مركز المعلومات بالمحافظة، وياسر الغريب مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة، ومحمد جلال مدير إدارة الأملاك بالمحافظة، والمهندسة مروه رضوان مدير إدارة المتغيرات المكانية بالمحافظه، وغاده الحمادي رئيس مركز ومدينة المنصورة.

وأكد نائب المحافظ، أن ملف التصالح علي رأس العمل بالمرحله الحالية، وهناك حالة استنفار قصوى للانتهاء من هذا الملف واستخراج شهادات البيانات بعد مراجعتها لاستكمال باقي إجراءات التصالح.

كما أكد العدل أن هناك متابعة دقيقه يومياً ميدانياً من خلال المرور علي المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية لمتابعة العمل بملف التصالح للوقوف علي المشاكل والمعوقات وتذليلها وحلها فوراً لإنجاز اكبر قدر ممكن من استخراج شهادات البيانات.

وأشار نائب المحافظ، إلى أنه لدينا فرق عمل بديوان عام المحافظة مدربة علي أعلي مستوي لمراجعة وإنهاء كل ملفات التصالح لتسليمها إلي المواطنين، وتضم هذه الفرق اكفئ المهندسين والفنيين المتخصصين لمراجعة كافة شهادات البيانات وتسجيلها ومراجعة كافة ملفات التصالح بعد الانتهاء من استيفائها.



