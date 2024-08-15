مقتل شخص وإصابة 10 أخرين إثر هجمات جوية روسية على مدينة خيرسون الأوكرانية

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أعلن رئيس الإدارة العسكرية لمدينة خيرسون الأوكرانية، رومان مروتشكو، مقتل شخص وإصابة 10 آخرين إثر قصف جوى قام به الجيش الروسى.



وأوضح مروتشكو - فى تصريحات أوردتها وكالة أنباء "يوكراين فورم" اليوم - أنه "منذ بداية اليوم، وحتى هذه الساعة، قتل الروس فى المجتمع الإقليمى لمدينة خيرسون شخصاً واحداً وأصابوا 10 آخرين. وأصيب رجل من مواليد عام 1966 بجروح نتيجة سقوط متفجر من طائرة بدون طيار".



ولفت البيان إلى أن من بين الجرحى فتاة تبلغ من العمر 15 عاماً، و3 سيدات أعمارهن 39 و40 و49 عاماً ورجال أعمارهم 41 و58 و59 و62 و75 و61 عاماً، مشيراً إلى أن أحدهم فى حالة خطرة والباقون حالتهم متوسطة. وأشار مروتشكو إلى أنه يتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة للجميع.



وحسب "يوكراين فورم"، فإن الهجوم بطائرة بدون طيار روسية فى خيرسون أدى إلى تدمير المعدات الكهربائية التى لا يمكن استبدالها بعد بسبب الوضع الأمنى المتوتر فى المنطقة.