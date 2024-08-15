مقتل سائق وإصابة شقيقه فى مشاجرة بسوهاج والأمن يضبط المتهم

سوهاج محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج، من السيطرة على مشاجرة بدائرة مركز شرطة دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج، بين طرفين بسبب خلافات بينهما نتج عن المشاجرة مقتل سائق وإصابة شقيقه، تم نقل الجثة والمصاب للمستشفى.

كان اللواء صبرى صالح عزب، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بوجود مشاجرة بدائرة مركز شرطة دار السلام، ووجود متوفى ومصاب، تم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بوجود مشاجرة بين " طرف أول " محمود ع م ج 55 سنة سائق توفي أثر إصابته " برش خرطوش بالصدر " وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي دار السلام المركزي، وشقيقه أحمد ع م ج 58 سنة مزارع مصاباً " برش خرطوش بالقدم اليمني " وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي الجديد، وبين " طرف ثان " محمد ع ع م 32 سنة مزارع، الطرفان أبناء عمومة ومقيمان بذات الناحية.

تم ضبط طرفـي المشاجرة وبحوزة الطرف الثاني السلاح المستخدم وافاد الثاني من الطرف الأول والطرف الثاني تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الآخر بالسب والضرب وقيام الطرف الثاني بإحداث إصابتهما والتي أودت بحياة الأول من السلاح المضبوط بحوزته، بسبب خلاف بينهم علي ملكيه قطعة أرض زراعيه بذات الناحية.

تم التحفظ على السلاح المستخدم، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.