معلومة تهمك.. المستندات المطلوبة لتعديل ترخيص محل عام

كتبت – مرام محمد

تقدم المراكز التكنولوجية لأصحاب المحال عشرات الخدمات الهامة، منها: (استخراج ترخيص بفتح محل، تجديد رخصة تشغيل محل، تعديل ترخيص محل، نقل رخصة محل، استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام، نقل رخصة إشغال طريق في حالة التنازل، تعديل رخصة بإضافة شريك أو شركاء).

وأوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة، وعددها 21 مركزًا، الأوراق والمستندات المطلوبة لتعديل ترخيص محل عام، ونقل رخصة محل تجارى أو صناعى أو عام (لوفاة المرخص له) على النحو التالي:

أولًا: المستندات المطلوبة لتعديل ترخيص محل عام

- صورة لبطاقة الشخصية والأصل للاطلاع.

- توكيل رسمي في حالة الوكالة.

- أصل رخصة المحل لاعتماد التعديل.

- موافقة المالك على التعديل بالنسبة للمحال المؤجرة.

- صورة عقد الإيجار (في حالة تغيير القيمة الإيجارية الناتجة عن التعديلات) والأصل للاطلاع.

- 4 نسخ من الرسومات التفصيلية للتعديلات معتمدة من مهندس نقابة ومستوفاة الدمغة الهندسية.

- الشهادات الصحية (إذا ترتب على التعديل زيادة في عدد العمل).

- صورة البطاقة الضريبية بالنشاط الجديد.

- إيصال سداد رسم المعاينة المبدئي.

ثانيًا: المستندات المطلوبة لنقل رخصة محل عام لوفاة المرخص له

- أصل رخصة المحل.

- صورة إعلام الوراثة (الأصل للاطلاع).

- توكيل موثق من الورثة لأحدهم أو من ينوب عنهم فى اتخاذ إجراءات نقل الترخيص إليهم.

- المستند الذى يثبت سداد التأمينات الاجتماعية إلى المطلوب نقل الترخيص إليهم.

- صورة من قرار الوصاية، صورة من موافقة النيابة الحسبية (فى حالة وجود قصر من الورثة) (الأصل للاطلاع).

- بيان الموقف من التجنيد إذا كان السن بين 21، 30 سنة.

- صورة الترخيص الشخصى للمستغل والمدير والمشرف (الموجود منهم).

- صحيفة الحالة الجنائية.



وفى جميع الأحوال يسرى على المنقول إليهم الترخيص جميع الاشتراطات المقررة قانونًا على المرخص له الأصلى.